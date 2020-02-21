الجزائر تستدعي سفيرها بكوت ديفوار للتشاور

استدعت الجزائر الخميس، سفيرها بكوت ديفوار للتشاور، عقب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيفواري وصفت بـ “المبطنة” إثر فتح هذا البلد لـ “قنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية”.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن كوت ديفوار “ضربت عرض حائط الالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القاضي بالتمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي، خاصة ما تعلق منها بضرورة الوحدة والتضامن بين الدول والشعوب والدفاع عن السيادة والوحدة الترابية واستقلال الدول الأعضاء”.

ولا تعترف الجزائر بأية سيادة للمغرب على أراض في إقليم الصحراء الغربية، وتعتبر تواجده فيها ” احتلالا” ويسيطر التوتر على العلاقات بين الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء الغربية، علما بأن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.

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