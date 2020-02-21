في غياب كوكا.. أرسنال يهزم أوليمبياكوس خارج الأرض

فاز أرسنال على أوليمبياكوس بهدف مقابل لا شيء على ملعب كاريسكاكيس، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل أليكساندر لاكازيت هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة الـ81.

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التهديد الأول كان في الدقيقة الرابعة بعد عرضية من ماتيو فالبوينا، قابلها جيورجيس ماسوراس بتصويبة أعلى المرمى بقليل.

أرسنال رد في الدقيقة الـ20 بهجوم من جابريال مارتينيللي الذي راوغ مدافع أولمبياكوس بطريقة أكثر من رائعة وأهدى الكرة إلى لاكازيت الذي سددها بالقدم اليسرى بجوار القائم الأيسر ليضيع الهدف الأول للجانرز.

وكاد ديفيد لويز يسجل في مرماه في الدقيقة الـ24 بعد عرضية أرضية من الطرف الأيمن، حاول المدافع البرازيلي إخراجها لكنها كادت تسكن الشباك بالخطأ.

في المقابل رد جرانيت تشاكا بمخالفة نفذها لكن الحارس تصدى لها ببراعة في الدقيقة الـ30.

الشوط الثاني

ديفيد لويز نفذ كرة ثابتة في الدقيقة الـ47، ولكن تصدى لها الحارس أيضا.

هنا تدخل مايكل أرتيتا. شارك داني سيبايوس بدلا من جابريل مارتينيللي في الدقيقة الـ59.

ورد أوليمبياكوس بدخول كوستاس فورتونيس بدلا من أندرياس بوشالاكيس في الدقيقة الـ65.

كرة مقوسة رائعة من فالبوينا من ركلة حرة من الجهة اليسرى في الدقيقة الـ72 على رأس أوسينو با سددها قوية أنقذها حارس أرسنال ببراعة.

ثاني تبديلات أرسنال كان في الدقيقة الـ75 بدخول ماكسيميليانو لوفيرا بدلا من جيورجيس ماسوراس.

ثم جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ82. كرة طولية من موستافي إلى أوباميانج في الرواق الأيسر الذي مررها إلى ساكا، وأرسلها كرة عرضية أرضية رائعة إلى لاكازيت الذي سجلها في الشباك.

الهدف الثاني كاد يسكن الشباك في الدقيقة الـ85 بعد تمريرة سحرية من أوباميانج الجناح الأيسر لفريق الجانرز إلى لاكازيت داخل منطقة الجزاء سددها قوية بالقدم اليمنى أنقذها حارس المرمى.

أحمد حسن “كوكا” المهاجم المصري في صفوف أوليمبياكوس لم يكن في قائمة المباراة بالكامل.

وكانت آخر تبديلات أرتيتا في الدقيقة الـ90 بدخول ميتلاند نيلز بدلا من سوكراتيس، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدف خارج الأرض.

مباراة الإياب ستكون يوم الخميس المقبل على ملعب الإمارات. وسيكون أرسنال بحاجة لتفادي الخسارة بفارق هدفين فقط لبلوغ الدور التالي.

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