الصين تعلن وفاة 118 حالة جديدة بكورونا في أنحاء البلاد

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية صباح اليوم الجمعة وفاة 118شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2236 شخصا.
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أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية صباح اليوم الجمعة وفاة 118شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2236 شخصا.
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