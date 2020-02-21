الصين تعلن وفاة 118 حالة جديدة بكورونا في أنحاء البلاد

أعلنت مفوضية الصحة الوطنية الصينية صباح اليوم الجمعة وفاة 118شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2236 شخصا.

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