حصيلة خسائر الإقفالات النفطية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تجاوز الخسائر الناجمة عن الإقفالات التي طالت موانئ وخطوط أنابيب الخام المليار دولار أميركي مسجلة 1.857 مليار دولار، وذلك بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 122 ألفًا و424 برميلًا يوميًا بحلول اليوم الخميس.

وأعلنت المؤسسة في بيان، السماح لناقلة البنزين «أنوار ليبيا» بالدخول مجددًا إلى ميناء طرابلس أمس، وذلك بعد أن اضطرت الناقلة إلى المغادرة الثلاثاء الماضي؛ جراء القذائف الصاروخية التي استهدفت الميناء.

وتستمر المؤسسة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث تستعد ناقلة غاز طهي للتفريغ في ميناء بنغازي، فيما وصلت ناقلة ديزل صباح اليوم وسوف تستعد للتفريغ لاحقًا. ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة القانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا. كما دانت المؤسسة بيع شركات التوزيع في المناطق الجنوبية الوقود بأكثر من عشرة أضعاف سعره العادي، ودعت إلى الالتزام بالأسعار المتفق عليها.

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