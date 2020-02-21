كوريا الشمالية: إلغاء ماراثون رياضى في ذكرى ميلاد الزعيم المؤسس بسبب كورونا

ألغت كوريا الشمالية الجمعة ماراثون بيونج يانج ، أحد أبرز أحداثها الرياضية السنوية، بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقالت شركة “يونج بايونيرز تورز” الرائدة والتي تتخذ من العاصمة الصينية بكين مقرا لها على موقعها الرسمي انها “تلقت تأكيدًا من شركائنا في السفريات” ان الحدث المقرر في أبريل قد ألغي.

تابعت ان هذه الخطوة اتخذت “بسبب إغلاق الحدود الكورية الشمالية راهنًا لتفادي تفشي انتشار فيروس كورونا “.

يقام السباق في أبريل في اطار الاحتفال بذكرى ميلاد المؤسس كيم إيل سونج في عام 1912، ويجذب أجانب فضوليين تواقين للركض في شوارع المدينة الخاضعة لسيطرة محكمة.

وشارك نحو ألف عداء غربي العام الماضي حيث دفعوا رسومًا تصل إلى 150 دولارا أمريكيا، بحسب المنظمين. وفرضت كوريا الشمالية على نفسها عزلة للحماية من تفشي الفيروس في الصين المجاورة، حيث أصيب نحو 75 ألف شخص وقتل أكثر من 2200 منهم بسبب الفيروس. وعلقت بيونج يانج رحلات جوية وخدمات القطارات، حظرت السياح وفرضت حجرًا صحيًًا لمدة ثلاثين يومًا على الأجانب المقيمين. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية متعددة بسبب برامجها الخاصة بالصواريخ النووية والباليستية ، فيما تعاني بنيتها التحتية الطبية من نقص مزمن في الأدوية والمعدات، لذا يرى محللون أن انتشار الفيروس سيتسبب بأضرار كبيرة. وكانت كوريا الشمالية اتخذت تدابير مماثلة في السابق، عندما حظرت السياح لأربعة أشهر في أكتوبر 2014 لمنع دخول فيروس إيبولا، برغم عدم الإبلاغ عن حالات في قارة آسيا.



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