قمة مرتقبة لدول الساحل في موريتانيا الثلاثاء المقبل

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الجمعة اجتماعات تحضيرية للقمة المرتقبة لمجموعة دول الساحل الخمس التي ستبحث جهود محاربة الإرهاب المتصاعد في منطقة الساحل الإفريقي وتمويل مشاريع التنمية للحد من الفقر والتهميش والحرمان المصنفة من أهم أسباب التطرف و الإرهاب .

ويجتمع الخبراء لتحضير اجتماع مشترك لمجلس وزراء دول الساحل الذي يضم وزراء الخارجية والدفاع للإعداد للقمة المقرر عقدها في نواكشوط يوم الثلاثاء القادم .

وقالت الأمانة الدائمة للمنظمة ومقرها نواكشوط في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن العام 2019 شهد تنفيذ مشروعات تنموية في ميادين المياه، والصحة، والزراعة، والثروة الحيوانية والأمن الغذائي خاصة في المناطق الحدودية مع الأخذ في الحسبان باحتياجات النازحين واللاجئين ال مالي ين في دول الجوار والمهجرين من الدول الاخرى جراء الأعمال الإرهاب ية.

وسيجري الوزراء تقييمًا شاملاً للتقدم الحاصل في تفعيل وتنشيط القوة المشتركة المحاربة للإرهاب ل دول الساحل .

وتأسست مجموعة دول الساحل في نواكشوط في 19 ديسمبر 2014 لتكون آلية للتعاون بين موريتانيا ، و مالي ، و بوركينا فاسو، و النيجر وتشاد من أجل تنسيق وتضافر جهود الدول في مجالات الأمن والتنمية .

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