مؤتمر زيدان: أدعم راموس لو شارك في الأولمبياد

زيدان تحدّث إلى الصحفيين اليوم الجمعة قبل مواجهة ليفانتي غدا السبت في الجولة 25 من الدوري الإسباني على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

وصرّح زيدان: “لو قرر راموس المشاركة في الأولمبياد، فسأدعمه. من الرائع أن تمثّل بلادك في الألعاب الأولمبية”.

وعند سؤاله عن سبب عدم جلوس راموس على مقاعد البدلاء أبدا، فإما يبدأ أساسيا، أو يُستبعَد من القائمة، ابتسم قائلا: “هذا سؤال جيد. إنه قائدنا وقدوة للجميع. إنه لاعب مهم للجميع وليس لي فقط”.

كما سُئل زيدان عن رغبته في تجديد راموس لعقده من عدمها، فأجاب بثقة: “بالطبع، جميعنا نرغب في أن يستمر معنا راموس”.

وتحوّل زيدان للتشديد على قوة المباراة المقبلة: “ليفانتي فريق قوي في ملعبه، ستكون مباراة صعبة وسيتوجب علينا الاستعداد جيدا عند نقدّم مباراة عظيمة”.

وأضاف: “لا نفكر في أي شيء أبعد من المباراة المقبلة، فكل الأيام مهمة للفريق”.

وأكد: “علينا أن نركز على كل يوم بشكل منفرد حتى نعطي 100% مما لدينا. لن أنظر أبعد من غدا”.

وأفصح أن لاعبه إدين هازارد جاهز تماما: “هازارد بخير، إنه جاهز بدنيا وفنيا”.

وعن اهتزاز الفريق دفاعيا في المباريات الماضية: “لست قلقا من تلقي الأهداف في المباريات الأخيرة، فقد ارتكبنا بعض الأخطاء. لا يجب علينا أن نلعب مباريات دفاعية ونتراجع إلى الوراء، إذ تظهر قدراتنا بشكل أفضل عندما نستحوذ على الكرة”.

وقلل زيدان من شأن الاستبعاد المتكرر للبرازيلي رودريجو في المباريات الماضية: “رودريجو لم يتواجد معنا في المباريات الماضية، لكنه لاعب مهم، أنا سعيد بمستواه، يبلغ 18 عاما فقط، واستبعاده كان مجرد قرار فني”.

ورفض زيدان الإسهاب في مغازلة الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي: “لا أستطيع الحديث عن لاعب ليس معي، كل ما أستطيع قوله هو إنه لاعب مميز للغاية، ليس لدي شك في ذلك”.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة مُطارده.

فيما يتواجد ليفانتي في المركز 13 برصيد 29 نقطة.

اختر تشكيل ريال مدريد المثالي أمام ليفانتي

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا