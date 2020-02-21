قائمة برشلونة – ظهور سريع لـ برايثوايت أمام إيبار

سيتيين استدعى 18 لاعبا لمواجهة إيبار على ملعب كامب نو في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وانضم برايثوايت قادما من ليجانيس مساء أمس الخميس، وخاض حصة تدريبية واحدة مع برشلونة قبل أن يظهر في قائمة المباراة أمام إيبار.

ويغيب للإصابة كل من: لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، وجوردي ألبا.

فيما يظهر الشاب سيرخيو أكييمي لاعب الفريق الرديف كبديل لـ جونيور فيربو على الجهة اليسرى.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز 16 برصيد 24 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة إيبار:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو

الدفاع: جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جونيور فيربو – سيرخيو أكييمي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتور ميلو – أرتورو فيدال – إيفان راكيتيتش – فرينكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسو فاتي – مارتن برايثوايت

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة أمام إيبار

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