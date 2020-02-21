برامج مساعدة أمريكية لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

يجري مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين في تونس سلسلة من المناقشات حول برامج مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا.

والتقى جرين خلال زيارته السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع مجموعة من الليبيين من عدة جهات ومؤسسات وذلك لأجل مناقشة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم المجتمعات المحلية الليبية.

وبحسب ما نشر على موقع السفارة الأمريكية في ليبيا فإن الوكالة الأمريكية تعمل على إحداث الاستقرار وتحسين المؤسسات الليبية عبر تقديم الخدمات للمواطنين وزيادة فرص النمو الاقتصادي والحد من الصراع وعدم الاستقرار.

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