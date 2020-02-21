كواليس إغلاق السفارة الليبية بالمغرب

ايوان ليبيا – وكالات :

أغلقت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، السفارة الليبية في المغرب على خلفية خلافات دبلوماسية داخل السفارة.

وكشف مراسلون في المغرب، التفاصيل الكاملة لعملية إغلاق السفارة، موضحا أن الصراع في السفارة الليبية بالمغرب بدأ منذ أشهر بسبب خلاف بين مبعوث حكومة السراج إلى المغرب العربي جمعة القماطي، مع السفير سيف النصر، حيث اتهم مبعوث السراج، السفير “بعدم بذل مجهود دبلوماسي كاف من أجل دعم مغربي لحكومة السراج، وأنه يدبر أمر السفارة والقنصلية بعقلية “حيادية” بمعنى أنه يحافظ على الود مع طرفي النزاع”.

وتابع مراسلنا في المغرب، قائلا “جاء رد السفير سيف النصر على تلك الاتهامات بنوع من الدبلوماسية التي لا تنكر ولا تؤيد اتهامات القماطي. لكن يبدو أن حكومة السراج لم تكن حيادية وانتصرت لجناح جمعة الأمامي، وأدانت سيف النصر، وأعلنت عن تعيين سفيرة جديدة لها بالمغرب، ورانيا الصيد هي حفيدة آخر رئيس الوزراء في عهد الملكية السيد الصيد، وهي تنحدر من الجنوب شأنها شأن السفير سيف النصر وتلقت تعليمها بالمغرب. إضافة إلى ذلك ارسلت حكومة السراج، لجنة مالية للتدقيق في حسابات القنصلية والسفارة، وهو ما لم يتقبله السفير سيف النصر ومؤيده واعتبروه انحيازا لجهة دون أخرى وظلم، مما حدا بهم إلى مراسلة وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة، ونظرا الخلافات بين الطرفين تدخلت مصالح الأمن المغربي لحماية المصالح الدبلوماسية والحافظ عليها في انتظار حسم الصراع”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا