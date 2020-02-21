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الصحة العالمية: كورونا يتجاوز حدود الصين.. ويجب تكثيف الجهود للقضاء عليه

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي يجب أن يكثف الجهود للقضاء على فيروس كورونا الجديد وسط أبعاد واتجاهات تدعو إلى القلق لانتشار العدوى في إيران وكوريا الجنوبية.

وقال في مؤتمر صحفي مقتضب عقده فى جنيف، “الفرصة السانحة مازالت موجودة ولكن فرصتنا السانحة تتضاءل”.
وأضاف أن الدول لم تستجب حتى الآن بشكل ملائم لمناشدة من جانب منظمة الصحة العالمية ، بجمع 61.5 مليون دولار لتمويل خطة تستهدف المكافحة العالمية، ل فيروس كورونا المتحور الجديد المعروف باسم “كوفيد 19”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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