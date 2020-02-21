بومبيو: من المتوقع إبرام اتفاق بين واشنطن وطالبان 29 فبراير الجاري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه من المتوقع إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في 29 فبراير الجاري.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي -في بيان اليوم الجمعة- هدنة “خفض العنف” لمدة 7 أيام في جميع أنحاء أفغانستان بـ”الخطوة المهمة في الطريق الطويل الذي تسلكه كابول من أجل إرساء السلام”.

كما أشار إلى أنه حال نجحت تلك الهدنة سيتمكن الطرفان من توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الصراع القائم في أفغانستان لما يقرب من عقدين.

وأكد البيان أيضًا أن الولايات المتحدة تعقد محادثات واسعة النطاق مع حركة طالبان لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب في أفغانستان ، والحد من وجود قوات أجنبية داخل البلاد، وضمان عدم استخدام أي جماعة مسلحة الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها.

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