إيطاليا تسجل 16 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

تفاقم تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا ، اليوم الجمعة، إذ أعلن المسئولون عن 14 حالة إصابة مؤكدة في منطقة لومبارديا الثرية، بينما تم تسجيل حالتين في منطقة فينيتو المجاورة.

وبعد ساعات من الكشف عن إصابة ستة أشخاص بالفيروس، وهي أول حالات انتقال للفيروس محليا في إيطاليا ، قال مسئولون إن ثمانية آخرين ثبتت إصابتهم بينهم خمسة من العاملين في قطاع الصحة.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الإيطالية، إن حالتين شٌخصت إصابتهما بالفيروس في فينيتو لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالات.

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