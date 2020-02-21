ميرابيلي لـ مالديني: اللاعبون العظماء لا يصبحون مديرين كبار

ميرابيلي تولى المنصب لمدة عام واحد رفقة المالك الصيني قبل أن يستحوذ صندوق إيليوت على إدارة النادي اللومباردي.

تحدث ميرابيلي على موقف النادي الحالي لموقع “كالتشيو توداي” الإيطالي قائلا: “ليس بالضرورة أن من لعب كرة القدم في مستوى عالى أن يصبح مديرا”.

وتابع” باولو مالديني في البداية ويعمل بجد، ويحتاج للوقت من أجل اكتساب الثقة في العمل”.

إدارة ميلان تحت قيادة ميرابيلي صرفت في صيف 2017، 200 مليون يورو لضم 11 لاعبا لصفوف الفريق.

ميرابيلي دافع عن نفسه مواصلا “من يقول أنني وضعت النادي في مشكلة مالية لا يعرفون الحقائق”.

وواصل “كان علينا أن نُكون فريق جديد في سوق انتقالات واحدة وضممنا 10 لاعبين”.

وأضاف “ثم جددنا عقد جانلويجي دوناروما مع وكيله مينو رايولا وهذا لم يكن سهلا”.

وأردف “هذا أفاد النادي اليوم، أريد أن أرى الآن كيف سيجدد عقد دوناروما، كما أصبح جينارو جاتوزو مدربا”.

video:1

كما تطرق للحديث عن فترته في النادي “في وجودي كنا نعلم من المسؤول في النادي”.

وأكمل “شاركنا في الدوري الأوروبي واقتربنا من التأهل لدوري الأبطال وشاركنا في نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس”.

وأردف “الندم أننا لم نحصل على الوقت، آمل أن يكمل المديرين ما بدأناه”.

وعن التوقيع مع زلاتان إبراهيموفيتش “بدون شك قدم لميلان شيئا مهما، بالنسبة للاعبين الصغار الذين شاهدوه في الألبومات”.

وأتم “لا يمكن أن نُحمل إبراهيموفيتش على اكتافه المهمة وهو بعمر الـ 38 وإن كان بطلا”.

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا