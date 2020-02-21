تقرير تركي: وضع لاعب بيشكتاش في الحجر الصحي

ويعاني اللاعب من نزلة برد جعلته يغيب عن مواجهة طرابزون سبور صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي.

ووفقا لجريدة “فانتيك” التركية فأنه رغمه حصوله على علاج في المستشفى لم تقل درجة حرارته.

وقرر أطباء النادي اتخاذ موقف احترازي وقرروا وضع اللاعب في حجر صحي من أجل منع انتقال العدوى إلى زملائه ومن بينهم المحترف المصري محمد النني.

صانع الألعاب البالغ 28 عاما سبق له أن لعب لأندية فيورنتينا وروما وإنتر وتورينو وتزامل مع محمد صلاح في صفوف فريق العاصمة الإيطالية.

وخاض لياييتش الموسم الجاري 25 مباراة بجميع المسابقات إذ سجل 4 وصنع 7.

ويحتل بيشكتاش المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

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