السعودية تعلق سفر المقيمين فيها إلى إيران بسبب كورونا

أعلنت المملكة ال عرب ية السعودية ، مساء الجمعة، تعليق سفر المقيمين فيها إلى إيران بسبب فيروس كورونا ، مشددة على أنه لن يسمح لأي مقيم بالعودة للمملكة في حال مخالفته حظر السفر إلى إيران بسبب الفيروس.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، بأنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة ال عرب ية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فإن المديرية العامة للجوازات تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران ، وأنه بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة فقد تقرر تعليق سفر المقيمين إلى إيران ، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس (أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران ) .

وشدد المتحدث الرسمي، على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوما، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كل القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن الوجود في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.

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