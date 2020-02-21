ماكرون يطالب بعقد قمة في أقرب وقت حول سوريا

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، اليوم الجمعة، بقمة حول سوريا «في أقرب وقت ممكن» بمشاركة ألمانيا و روسيا و تركيا بهدف وقف المعارك في محافظة إدلب وتجنب أزمة إنسانية.

وقال ماكرون، عقب قمة أوروبية في بروكسل بشأن موازنة الاتحاد، «ينبغي علينا عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن بمشاركة ألمانيا و روسيا و تركيا » في إسطنبول.

وأضاف للصحفيين قبيل مغادرته بروكسل، أنّ «قوات نظام دمشق، مدعومة من الروس، تواصل تقدمها في إدلب في شمال غرب سوريا رغم الدعوات إلى وقف الهجوم».

وسبق لماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أجريا اتصالين هاتفيين الخميس بالرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، تناولا خلالهما عقد القمة.

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