العجوز خواكين والطفل كوبو يكتبان تعادلا من 6 أهداف بين بيتيس ومايوركا

سيرخيو كاناليس، ونبيل فقير، وخواكين سانشيز سجلوا أهداف بيتيس. فيما سجل كوتشو هيرنانديز، وأنتي بوديمير، وتاكيفوسا كوبو أهداف مايوركا.

ليرفع بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز 12، فيما رفع مايوركا رصيده إلى 22 نقطة في المركز 17، ليغادر منطقة الهبوط مؤقتا.

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بيتيس وصل إلى سادس مباراة على التوالي دون فوز في الدوري الإسباني.

فيما حصد مايوركا نقطته الثانية فقط هذا الموسم خارج ملعبه، دون أي فوز بعيدا عن جزر البليار.

ويعود آخر فوز لـ مايوركا بعيدا عن ملعبه في الليجا إلى 3 مارس 2013 على أرض غرناطة بنتيجة 2-1، في الموسم الذي شهد هبوطه من القسم الأول.

كما شهدت المباراة خوض المخضرم خواكين سانشيز قائد بيتيس لمباراته رقم 542 في تاريخه بالدوري الإسباني، ليعادل باكو خينتو حارس المرمى السابق لـ إشبيلية وريال مدريد، في المركز الرابع على اللائحة.

المباراة المثيرة للغاية شهدت احتساب ركلتي جزاء لـ بيتيس، وعرفت تدخُل تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم لـ مايوركا.

كما جسّدت تنافسا قويا بين جيلين مختلفين، فـ خواكين (38 عاما) تألق وسجل، في مقابل كوبو (18 عاما) الذي صنع هدفا وسجل الآخر.. مواجهة تصلح لتكون بين أب وابنه.

مايوركا تقدّم في النتيجة بالدقيقة 16 بتسديدة الكولومبي كوتشو هيرنانديز على الطائر، بعد تسديدة كوبو التي ارتدت من المدافعين وتهيأت إلى زميله.

لكن التعادل سُجل سريعا بعد أن تحصل فقير على ركلة جزاء، ترجمها كاناليس بنجاح في الدقيقة 19.

بيتيس كاد أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 26 بتسديدة لورين مورون، لكنها ارتدت من القائم وعرفت طريقها إلى خارج الملعب.

المهاجم الإسباني سجّل 8 أهداف في أول 13 جولة، لكنه دخل في صيام تهديفي وصل إلى 12 جولة متتالية دون هز للشباك.

الرد جاء قويا بهجمة جماعية رائعة لـ مايوركا، كوتشو مرر بالكعب إلى كوبو، والياباني الصغير أرسل عرضية إلى بوديمير الذي سجل هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 27.

ليرفع بوديمير رصيده إلى 9 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

الشوط الأول المثير استمر بهدف التعادل لـ بيتيس من علامة الجزاء مجددا، لكن بتوقيع الفرنسي فقير هذه المرة في الدقيقة 35.

وبات مايوركا أكثر الفرق التي يُحتسب ضدها ركلات جزاء هذا الموسم بواقع 12 ركلة.

كما أنه أكثر المواسم في تاريخ مايوركا الذي تُحتسَب ضده ركلات جزاء.

بيتيس دخل الشوط الثاني بقوة كبيرة، فتقدّم لأول مرة في المباراة بالدقيقة 48 بواسطة المخضرم خواكين بعد انطلاقة رائعة.

ليسجل خواكين هدفه الثامن هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن أفضل رصيد له في مسيرته بالدوري الإسباني، الذي حققه موسم 20022003 وقت أن سجل 9 أهداف في عمر الـ21.

مُسجل الهدف التالي في المباراة كان أصغر من سابقه بـ20 عاما كاملة.

كوبو المعار من ريال مدريد أطلق تسديدة يمينية في الدقيقة 70، استقرت في شباك جويل روبليس حارس مرمى بيتيس.

ليحكم العجوز والطفل بالتعادل على المواجهة المثيرة.

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