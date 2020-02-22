بانينكا روني تزين مباراته الـ 500 أمام فولام

المباراة لم تنته بالنتيجة المطلوبة إذا خطف فولام التعادل في افتتاح الجولة الـ 34 من الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية “شامبيونشيب”.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وفي الشوط الثاني حصل ديربي كاونتي على ضربة جزاء في الدقيقة 55.

روني انبرى لها وسجلها على طريقة “بانينكا” في منتصف المرمى مسجلا هدفه الـ 211 بعدما بدأ مسيرته مع إيفرتون بعمر الـ 16 مرورا بـ مانشستر يونايتد ثم إيفرتون وديربي كاونتي.

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الصربي ألكسندر ميتروفيتش سجل هدف التعادل في الدقيقة 71 رافعا رصيده التهديفي إلى 22 هدفا في الموسم الجاري متصدرا ترتيب هدافي المسابقة.

تعادل ظل به فولام ثالثا برصيد 57 نقطة فيما ارتفع رصيد ديربي إلى 45 نقطة في المركز الـ 12 على بُعد 8 نقاط من المركز السادس آخر مقاعد ملحق التأهل للدوري الإنجليزي.

روني منذ مشاركته الأولى بقميص ديربي شارك في 12 مباراة مسجلا خلالها 4 أهداف.

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