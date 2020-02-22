البنتاغون: ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين الجرحى في الهجوم الإيراني في العراق إلى 110

واشنطن-العنوان

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة أن عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا بارتجاجات دماغية جراء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم في العراق الشهر الماضي قد ارتفع إلى 110.

وهذه الحصيلة أكبر من تلك التي تم إعلانها في 10 فبراير للهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وقال البنتاغون في بيان إنه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفا أن 77 منهم عادوا إلى الخدمة.

وأضاف البيان أن 35 جنديا نقلوا إلى ألمانيا لمزيد من التقييم، ولاحقا تم إرسال 25 منهم إلى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في البداية عدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد ليلة السابع إلى الثامن من يناير. وأعلن البنتاغون لاحقا اصابة نحو 12 جنديا.

وأطلقت إيران صواريخ بالستية على القاعدة ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بطائرة مسيّرة أميركي في الثالث من يناير في بغداد.

المصدر-وكالات