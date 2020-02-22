لبنان يمنع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية

قرر وزير الاقتصاد ال لبنان ي، راؤول نعمة ، منع تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية.

وذكرت صحيفة “الجمهورية” ال لبنان ية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن ذلك جاء “تداركا لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظرا لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة”.

وأشارت إلى أن هذه الأدوات تشمل القفازات المطاطية، وكمامات الوجه، و أجهزة التنفس ، والأقنعة الواقية للوجه.

وفي إطار متصل، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” اليوم، بأن مستشفيات مدينة صور قد اتخذت التدابير الاحترازية لمرضى المستشفيات والعاملين والزوار، من خلال وضع القناع الواقي، والتعقيم العام لليدين.

ووفق الوكالة، نشرت الجمعيات والصليب الأحمر ال لبنان ي تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المتحور الجديد ( كوفيد – 19 ).

وكان وزير الصحة العامة ال لبنان ي حمد حسن أعلن في مؤتمر صحفي أمس، عن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي لامرأة “45 عاما”، دخلت لبنان على متن طائرة من مدينة قم الإيرانية أمس الأل الخميس، متحدثا عن وجود حالتين أخريين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

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