القنصلية العامة في دبي تتابع أحوال السجناء المصريين

قام أعضاء من القنصلية العامة المصرية في دبي بزيارة سجنيّن في نطاق اختصاص القنصلية خلال الأسابيع الماضية، في إطار قيام البعثات المصرية بالخارج بالمتابعة المستمرة لأحوال وقضايا السجناء المصريين في السجون التي تقع في نطاق اختصاصها.

في هذا السياق، قام أعضاء القنصلية بزيارة سجن دبي المركزي، حيث تمت مقابلة 36 مواطناً، وسجن الفجيرة المركزي، حيث تمت مقابلة 7 مواطنين.

تم الاطمئنان على أحوالهم، والتعرف على طلباتهم والعمل على السعي نحو تلبيتها، بما في ذلك عن طريق التواصُل مع الجهات الرسمية بالبلاد.

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