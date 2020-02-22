عودة أزمة الوقود الى مدينة سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

عادت أزمة شح الوقود وغاز الطهى بمدينة سرت وضواحيها، فيما أغلق عدد كبير من المحطات أبوابها بسبب عدم وجود أو شح الوقود.

وقالت مصادر متطابقة بسرت إن محطات وقود الزعفران والظهير والثلاتين ووسط المدينة ووادى جارف والغربيات وابوهادى والنبيلية وسلطان، لا يوجد فيها بنزين، كما أكدت عدم توفر غاز الطهى بمراكز التوزيع مند أسبوع.

وحسب المصادر فمن المتوقع أن تصل خلال الـ24 ساعة القادمة 1960 اسطوانة غاز إلى سرت، يتم توزيعها عن طريق الجمعيات التعاونية.

وتشكل أزمة نقص الوقود وغاز الطهى مشكلة كبيرة لدى ساكنى سرت، رغم مساعى لجنة الأزمة بتوفيرها.

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