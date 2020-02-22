مورينيو: تشيلسي لديه مهاجمين كثر وأنا لدي 2 في المستشفى.. وتعتقدون إني أحمق

وصرّح مورينيو: “أنا راضِ عما قدمه اللاعبون بكل تأكيد، النتيجة كانت يمكن أن تختلف، ربما 3-1 لـ تشيلسي، أو 2-2. من الصعب على لاعبيني أن يقدّموا أكثر من ذلك”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: “نحن في وضع غير اعتيادي، والمنافس درسنا بشكل جيد للغاية، لو ضغطوا علينا من الأمام فيكون ذلك لدفعنا إلى إرسال الكرات الطولية، ونحن غير قادرين على ذلك. أما إذا تراجعوا إلى الوراء وأغلقوا دفاعاتهم، فإننا نعاني في الاختراق نحو منطقة جزائهم”.

وأكمل: “تنتظرنا 3 أشهر طويلة والفتية سيتعلمون الكثير في تلك الفترة”.

وبرر مورينيو عدم إشراك ديلي آلي: “فضّلت إشراك لاعبين يمتلكون السرعة بسبب الطريقة التي لعبنا بها. لعبنا بطريقة لعب غريبة لكنها كانت ضرورية. لاميلا لعب جيدا، والناس يظنونني غبيا لأني لا أشركه، لكنه يتواصل معي بشكل مستمر خلال الإحماء ويخبرني بشعوره”.

وشهدت المباراة لقطة تحكيمية جدلية عندما لم يتحصل جيوفاني لو سيلسو على بطاقة حمراء إثر تدخل عنيف في حق سيزار أزبليكويتا.

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وعن عدم تدخُل تقنية الفيديو لطرد الأرجنتيني، قال مورينيو: “أتمنى أن نسمع نفس هذه الضجة عندما تقتلنا تقنية الفيديو، أو عندما يتوجب على روبيرتسون لاعب ليفربول الحصول على بطاقة حمراء، أو مثل كابوي لاعب واتفورد الذي كان يستحق بطاقة حمراء”.

وواصل مورينيو شكواه بسبب كثرة لاعبيه المصابين: “انظروا إلى تشيلسي، يمتلكون مهاجما فائزا بكأس العالم، ومهاجم إنجلترا الثاني جالس على مقاعد بدلائهم، ومهاجم بلجيكا الثاني متواجد في المدرجات. أما نحن فلم نمتلك مهاجمين في الملعب، ولا مهاجمين على دكة البدلاء، بينما يتواجد مهاجمان في المستشفى”.

وأكمل حديثه: “أنا فخور باللاعبين لأنهم قاتلوا حتى الثواني الأخيرة، لا أستطيع طلب المزيد منهم، خصوصا لوكاس (مورا)، وجيوفاني (لو سيلسو)، و(ستيفن) بيرجفين، هؤلاء الذين يخوضون كل الدقائق ويحاولون صناعة المعجزات في مراكز غير مراكزهم الأصلية، لا أستطيع الشكوى”.

وعن عدم الدفع بـ إيريك لاميلا سوى في نهاية المباراة: “لاميلا لعب جيدا لـ 20 دقيقة، ستعتقدون أنني أحمق، لكنه لم يكن متأكدا من قدرته على المشاركة خلال إجراء الإحماء، هذا هو لاميلا، إنه فتى رائع، لاعب رائع، ويحاول مساعدة الفريق”.

وتجمّد رصيد توتنام عند 40 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

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