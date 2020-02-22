المفاجآت تنصر التلميذ لامبارد على الأستاذ مورينيو للمرة الثالثة في دربي لندن

تشيلسي كرر فوزه في الجولة الـ 18، وفاز بهدفين مقابل هدف على توتنام في افتتاح الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

لامبارد انتصر أولا على مورينيو رغم القمصان المختلفة، فرض التعادل في كأس الرابطة الإنجليزية ومن ثم أقصى ديربي كاونتي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

تشيلسي حافظ على المركز الرابع ووسع الفارق مع توتنام إلى 4 نقاط، بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة مقابل 40 نقطة لتوتنام.

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ويدين لامبارد بالفضل لمفاجآته في مباراة اليوم في تحقيق الفوز على توتنام في الدربي، أوليفييه جيرو يشارك لأول مرة منذ 30 نوفمبر أساسيا وماركوس ألونسو لم يلعب منذ بداية أي لقاء منذ ديسمبر الماضي أمام توتنام أيضا، وكلاهما سجل.

وروس باركلي يعود لتشكيل البلوز منذ 11 يناير الماضي، في المقابل فضّل مورينيو تغيير خطته والبدء بشكل 5-3-2 لمواجهة الغيابات وضغط المباريات وأراح ديلي ألي بجواره على دكة البدلاء.

انتهت فترة جس النبض بين الطرفين بعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء، لوكاس مورا بعد تمريرة ثلاثية مع ندومبيلي ولوكاس مورا سدد كرة قوية على مرمى ويلي كابايرو الذي تعامل معها بقوة وأبعدها عن مرماه.

وبعد مرور دقيقتين بدأ تشيلسي في تهديد مرمى توتنام، بينية من رييس جيمس إلى ماسون ماونت سدد صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدها لوريس ببراعة لركنية.

سدد روس باركلي في الدقيقة 14 بجوار القائم لهوجو لوريس إيذانا باشتعال المباراة ولأن “التالتة تابتة” جاء الهدف من المحاولة الثالثة بعد 3 تسديدات في هجمة واحدة.

تسديدة من جيرو تصدى لها لوريس ومن ثم متابعة روس باركلي ارتطمت كرته في القائم لتعود مجددا لجيرو الذي أودع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول بعد مرور ربع ساعة.

ورغم عدم مشاركته أساسيا إلا أن جيرو في آخر 14 مباراة شارك في 14 هدفا بالصناعة من خلال 4 تمريرات حاسمة وتسجيل 10 أهداف، ومعه لم يخسر تشيلسي عندما يسجل جيرو على ملعب ستامفورد بريدج.

الشوط الأول صار سجالا بين الطرفين دون محاولات خطيرة على مرمى أي طرف.

وفي الشوط الثاني باغت تشيلسي الضيوف بهدف ثان مبكر بعد مرور 3 دقائق، تمريرة من ماونت إلى باركلي الذي مرر إلى ألونسو الذي سجل مباشرة في المرمى على يسار لوريس.

وفي الدقيقة 52 عاد الحكم مارك أتكنسون لتقنية الفيديو لمراجعة تدخل جيوفاني لو سيلسو على سيزار أزبيليكويتا والتي رفضت طرد الأرجنتيني.

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تامي إبراهام في الدقيقة 71 حل بدلا من الفرنسي، عرضية من سيزار أزبيليكوتا إلى الإنجليزي الشاب سدد كرة ضعيفة تصدى لها لوريس وارتطم المهاجم بالقائم.

جيوفاني لو سيلسو واصل تدخلاته القوية لكن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجهه في المرة الثالثة بعد خطأ ضد ماونت على حدود منطقة جزاء الديوك في الدقيقة 81.

وكاد ماركوس ألونسو أن يسجل هدفه الثاني في اللقاء من ركلة ثابتة لكن العارضة تصدت لها بدلا عن لوريس الذي يخوض مباراته رقم 250 في الدوري الإنجليزي اليوم.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء حاول البديل إريك لاميلا إرسال عرضية لكنها ارتطمت بقدم أنتوني رودريجير وتحولت إلى شباك كابايرو مقلصا الفارق لهدف وحيد.

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