مباشر في إسبانيا – برشلونة (3) إيبار (0) راكيتيتش يهدر الرابع

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ق. 50 عرضية من جريزمان قابلها راكيتيتش بلمسة في المرمى لكن تصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 39 جوووووول ثالث. ميسي يكمل الهاتريك بهدف ثالث.

ق. 37 جوووووول ثااااني! ميسي مجددا يخترق بسهولة ويمر من الدفاعات ويسدد بيسراه مسجلا الهدف الثاني.

ق. 19 أرتورو فيدال يسدد وينقذها ماركو ديميتروفيك حارس إيبار وترتد لفيدال الذي يسدد مجددا في الشباك الجانبية.

ق. 15 جوووول أول لبرشلونة عن طريق ميسي. البرغوث يمر ببراعة من مدافع إيبار ويسدد بجانب الحارس بشكل راااائع.

ق. 10 عرضية من الجهة اليمنى، قابلها تاكاشي إينوي بتصويبة أنقذها تير شتيجن.

ق. 5 هدف ملغي لإيبار بداع التسلل على سيرجي إنريك بعد رأسية في المرمى.

ق. 2 لانجليه يخطئ في إعادة الكرة للحارس وتير شتيجن يمسك بها.

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