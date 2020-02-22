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أسباب تعليق مشاركة مجلس الدولة في الحوار السياسي بجنيف

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قرر المجلس الأعلى للدولة بالإجماع اليوم السبت، تعليق ذهاب ممثليه إلى جنيف للمشاركة في الحوار السياسي حتى يتحقق ثلاثة عوامل، وذلك في جلسة حضرها 86 عضوًا، لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة للمشاركة في الحوار.

وحدد المجلس هذه العوامل بأن يتحقق تقدم في المسار العسكري، والالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية أساسية لأي اتفاق، بالإضافة إلى رد البعثة الأممية حول أسئلة المجلس بشأن أجندة الحوار والمشاركين فيه وآلية اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار.

وطالب بيان صادر عن المجلس بأن يعتد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاق السياسي كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق، وأن أي تعديل يطرأ عليه يكون وفق المادة 12 من الأحكام المضافة.

وحسب البيان فإن العامل الثالث يتمثل في انتظار إجابة البعثة الأممية على عدة أسئلة تشمل توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، وإيفاد المجلس بأسماء المشاركين من مجلس النواب والمشاركين الذين سيختارهم المبعوث الأممي، ووضوح الرؤية حول أجندة الحوار وماهية المواضيع المطروحة، فضلا عن ضمان تمثيل عادل للمرأة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • طز فيكم فلا وزن لكم ياعبيد السلطان فالشعب لايعول على حوار مع الخوان وينتظر استئناف القتال وارسال جنود اردوغان فى توابيت فطرابلس ليست اقل من ادلب مقبرة اردوغان

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  • عنصر الوقت فى صالح الجيش الوطنى مع اغلاق منابع النفط رغم انف كل القوى الاستعمارية التى تدعم الارهاب ومع زيادة قوة الجيش الوطنى وفرض حظر على شرق المتوسط لقطع الخط البحرى والجوى بين الخوان وسيدهم سلطان الدعارة المعتوه ومع مرور الوقت ليس امامهم سوى الاستسلام او الانتحار يامشرى ياحمار

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