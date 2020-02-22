السيسي يُؤكد حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة

القاهرة 22 فبراير 2020 (وال)- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، التزام بلاده بإنجاح المفاوضات الثلاثية في مسار واشنطن.

قال السيسي عقب استقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين في القاهرة: “إنه مع قرب التوقيع على الاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فإن ذلك من شأنه أن يحفظ التوازن بين مصالح جميع الأطراف”.

وأضاف السيسي: “أن الاتفاق يفتح آفاقاً رحبة، للتعاون والتنسيق والتنمية بين مصر وإثيوبيا والسودان”.

وأوضح السيسي “أن الاتفاق سيأذن ببدء مرحلة جديدة نحو الانطلاق لتطوير العلاقات المتبادلة بينهم، وما لذلك من مردود إيجابي وتنموي على منطقة حوض النيل بأسرها، في ضوء الثقل الإقليمي للدول الثلاث”.

وتابع السيسي: “إن ثوابت سياسة مصر؛ تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإعلاء قيم التعاون والإخاء بين الشعوب، وتسخير الموارد وتكريس الجهود المشتركة لصالح التنمية والبناء”.

وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن رسالة رئيس وزراء إثيوبيا للرئيس المصري، تضمنت التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه إثيوبيا، لتطوير علاقتها وتعزيزها مع مصر.

وأضاف راضي أن ديسالين استعرض خلال لقائه الرئيس السيسي، قضية سد النهضة في ضوء ما تم التوصل إليه حتى الآن، وفي إطار المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان. (وال- القاهرة) ر ت

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