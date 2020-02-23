راموس يفتح النار: الحكم لديه مشاكل شخصية معي.. ما هذا الغرور!

في الجولة 25 من المسابقة مساء السبت.

وشن راموس هجوما قويا على هيرنانديز الذي أشهر بطاقة صفراء في وجهه بأول 10 دقائق من المباراة.

وصرّح راموس بعد اللقاء معلقا على الهزيمة: “إنها ليلة مقرفة”.

وتحوّل للحديث عن الحكم: “هناك بعض القرارات يتم اتخاذها مقدما. سألت الحكم إن كان يمتلك أي مشاكل شخصية معي، لأنه كان يترصدني”.

وأضاف: “لو لديه مشاكل شخصية معي فعليه أن يخبرني وسأصلح الوضع”.

وواصل: “هيرنانديز هيرنانديز ينال مني دائما. في السابق اعتاد الحكام أن يتحلوا بالاحترام مع قادة الفرق الذين يمكنهم الحديث معهم على الأقل”.

وأتم: “الآن يتملك الغرور من الحكام ولا يمكنك التواصل معهم”.

وطالب لاعبو ريال مدريد باحتساب ركلتي جزاء خلال اللقاء بعد لمستي يد على لاعبي ليفانتي، لكن الحكم أشار في المناسبتين باستمرار اللعب ولم يطالع اللقطتين في شاشة تقنية الفيديو.

ريال مدريد يمتلك تاريخا سيئا مع هيرنانديز هيرنانديز، وخصوصا القائد راموس.

المدافع المخضرم طُرد مرتين سابقتين على يد هيرنانديز هيرنانديز أمام برشلونة عامي 2016، و2017.

كما تجرع كريستيانو رونالدو، ومارسيلو من نفس الكأس في السابق، وطُردا على يد نفس الحكم.

وأثار هيرنانديز هيرنانديز سخط المنتمين لـ ريال مدريد في مايو 2018، عندما تغاضى عن إلغاء هدف برشلونة الثاني في الكلاسيكو الذي انتهى على التعادل 2-2.

رصيد ريال مدريد تجمّد عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة الذي استعاد الصدارة.

فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة وتقدّم إلى المركز العاشر مؤقتا.

الهزيمة هي الأولى لـ ريال مدريد في الدوري الإسباني بعام 2020، إذ ترجع خسارته الأخيرة إلى سقوطه في أرض مايوركا يوم 19 أكتوبر الماضي.

وشهدت المباراة إصابة إدين هازارد نجم ريال مدريد وخروجه مصابا في الشوط الثاني.

ليفانتي بدوره تغلب على ريال مدريد بعد أن قهر برشلونة هذا الموسم 3-1 في الدور الأول.

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