وفاة شخصين وإصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية ، الأحد، أن عدد المصابين ب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 556 شخصا، بعد تسجيل 123 إصابة جديدة، إلى جانب وفاة شخصين ما يرفع حصيلة الوباء إلى أربع وفيات في هذا البلد.

وقال المركز الكوري لمراقبة الأمراض والوقاية، إن 75 من الإصابات الجديدة مرتبطة بطائفة “كنيسة شينتشونجي ليسوع” المسيحية التي سجلت إصابات عديدة بمرض “كوفيد-19” بين أتباعها.

والمصاب الرابع الذي توفي هو رجل كان في مستشفى في شيونغدو المدينة المرتبطة بهذه الطائفة، وسجلت فيها نحو مائة إصابة.

وأصيب مئات من أتباع هذه الطائفة بالفيروس الذي نقلته امرأة في الحادية والستين من العمر كانت مصابة بحمى في العاشر من فبراير، وحضرت أربعة قداديس على الأقل في مدينة دايغو قبل تشخيص إصابتها بالفيروس.

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