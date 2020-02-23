اخبار

الأردن يقرر فحص جميع القادمين إلى البلاد بسبب كورونا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

عمان 23 فبراير 2020 (وال) – أكدت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تشديد إجراءات فحص فيروس كورونا لجميع القادمين إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة، أنه سيجري فحص جميع القادمين إلى الأردن بما في ذلك المسافرين من الأرضي الفلسطينية، وعبر معبر جابر الحدودي مع سوريا.

وقال مسؤول في الوزارة، إن جميع القادمين إلى الأردن عبر المعابر البرية والبحرية والجوية يخضعون للفحص للتأكد من سلامتهم.

وبين أن الأردن لديه كادر طبي مؤهل ومتخصص، قادر على التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هناك كمية كافية من معدات الفحص الطبي لدى الكوادر الطبية الأردنية.

وكان الأردن قد رفع من درجة استعداده للتعامل مع فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات في إسرائيل وفي لبنان. (وال – عمان)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك