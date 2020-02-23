كورونا يهدد مباراة إنتر في الدوري الأوروبي.. اللعب بدون جماهير ضمن الحلول

ومع انتشار فيروس كورونا بسرعة داخل إيطاليا ومنع خوض أحداث رياضية داخل منطقتي لومباردي وفينيتو كإجراء وقائي، أصبحت إقامة مباراة إنتر ولودوجريتس في الدوري الأوروبي محل شك.

وتأجلت مواجهات إنتر أمام سامبدوريا، وأتالانتا ضد ساسولو بالإضافة إلى فيرونا في مواجهة كالياري.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن إنتر سيعود إلى التدريبات اليوم الاثنين للاستعداد لمباراة الدوري الأوروبي المقرر لها الخميس المقبل.

وأوضح التقرير أن تأجيل المباراة أمر مطروح، وإن كان الاتجاه السائد هو خوض اللقاء دون حضور جماهيري.

ومن المتوقع تأجيل مواجهة ميلان أمام جنوى الاسبوع المقبل لنفس الأسباب.

وحتى الآن أصيبت 79 حالة مؤكدة بـ “فيروس كورونا” في إيطاليا وتسببت في وفاة شخصين.

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