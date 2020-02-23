تقرير: لاتسيو مهتم بضم لاعب ليفربول

وينتهي تعاقد لالانا مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويمكنه الانتقال إلى أي نادي مجانا.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن هناك اهتماما من لاتسيو لضم لاعب وسط ليفربول.

وأوضح التقرير أن هناك منافسة للاتسيو من ليستر سيتي الذي يرغب في ضم اللاعب.

وانتقل لالانا إلى ليفربول من ساوثامبتون في صيف 2014 لكنه يجد صعوبة في حجز مقعده بالموسم الجاري.

وخاض لالانا 13 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أغلبهم من على مقاعد البدلاء.

وسجل لالانا هدفا وصنع مثله في الدوري الإنجليزي، كما شارك في مباراتي الفريق بكأس العالم للأندية.

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا