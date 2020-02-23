إيطاليا تغلق 11 بلدة بعد تسجيل وفيات بفيروس كورونا

العنوان_روما

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأحد، إغلاقها 11 بلدة في مقاطعة “لومبارديا”، بعد اكتشاف 79 حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد،

خاصة بعد وفاة اثنين منهم.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”،خلال مؤتمر صحفي، أن المناطق التي أغلقت تعتبر بؤرا للفيروس؛ ولذلك منع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصريحات خاصة، وإقفال الشركات والمدارس والأنشطة العامة من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية.

وأضاف “كونتي” أن البؤرة الأساسية للفيروس في مدينة “كودنيو” على مسافة 60 كيلومترا من ميلانو، مشيرا إلى أنه منذ

الجمعة الماضية أقفلت الأماكن العامة في هذه المدينة وتسع بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.

يذكر أن الصحة العالمية أعلنت تسجيل 76 ألف و785 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.