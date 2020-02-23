باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع إيران وسط مخاوف من فيروس كورونا

أفاد تقرير إخباري باكستان ي اليوم الأحد بأن السلطات أمرت برفع حالة الطوارئ في المناطق القريبة من الحدود مع إيران ، في ظل المخاوف من اتساع انتشار فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت إيران أمس إغلاق المدارس والجامعات والمراكز الثقافية في عدد من المحافظات، وأشارت البيانات الصادرة أمس في إيران إلى وفاة ستة أشخاص من بين 28 إصابة مؤكدة بالفيروس المتحور.

وبسبب المخاوف من انتشار الفيروس، أعلنت حكومة بلوشستان، غربي باكستان ، حالة الطوارئ في المناطق الحدودية. كما تم إرسال فرق ومعدات طبية إلى مدينة تفتان الحدودية، التي يعبر منها مئات الأشخاص إلى المدينة يوميًا.

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