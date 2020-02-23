الجامعة العربية تدين بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالقدس

أدانت جامعة الدول ال عرب ية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال ال إسرائيل ي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة في جبل أبو غنيم، ومنطقة بيت صفافا، والإعلان عن خطة تهدف لإقامة حي استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي ” مطار قلنديا “.

وأكد الأمين العام المساعد “رئيس قطاع فلسطين والأراضي ال عرب ية المحتلة” ب عرب ية.aspx’> الجامعة ال عرب ية ، الدكتور سعيد أبو علي، في بيان اليوم، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تواصل وتصاعد العدوان ال إسرائيل ي على حقوق ووجود الشعب الفلسطيني، وبتشجيع وبرعاية من الإدارة الامريكية وبتوافق مع خطة السلام الأمريكية التي تنكل بأبسط الحقوق الفلسطينية خاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد أبو علي، رفض عرب ية.aspx’> الجامعة ال عرب ية للصفقة الامريكية ال إسرائيل ية والتي تطيح بمرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددا على أن هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري غير القانوني الذي جاء في إطار الحملة الانتخابية لليمين ال إسرائيل ي المتطرف القائمة سيؤدي إلى عزل القدس الشرقية عزلا تاما عن الضفة الغربية ويعمل على تكريس نظام الفصل العنصري وخلق المعازل ، وتقوض تواصلها الجغرافي، وتدمر مبدأ حل الدولتين.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2334 لعام 2016، مشيرا إلى أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعمد الإطاحة بالمنظومة الدولية وخاصة الأمم المتحدة وقراراتها.

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