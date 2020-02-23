السلطان هيثم بن طارق يعلن أهم ركائز المرحلة المقبلة بعمان

أعلن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الأحد، فى خطاب له، أنه سيتوجه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف السلطان هيثم ، أنه سيولى كل الرعاية لتطوير الإطار الوطني للتشغيل باعتبار أنه من ركائز الاقتصاد الوطني في القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وأبناء عمان .

كما أشار إلى أن سلطنة عمان فقدت أعز رجالها، ومؤسس الدولة المعاصرة، رجل التسامح والوئام المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، موجهًا الشكر إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول ال عرب ية وشعوب العالم المختلفة في تعازيها في فقيد عُمان العزيز.

وقال: «أبناء عمان الأوفياء لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها المشرف والأمن السلام فيها ونحرص على أن تظل رسالة عُمان للسلام مستمرة».

وعن خطوات المرحلة المقبلة، أوضح السلطان هيثم بن طارق، أن التعليم والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

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