المعهد الفلبيني للبراكين يسجل 5 زلازل ناجمة عن بركان مايون

سجل المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل خمسة زلازل بركانية ناجمة عن بركان “مايون”، خلال فترة مراقبة للبركان استمرت 24 ساعة، طبقًا لما ذكره المعهد اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث بيانات تدفقًا في القطاعين الأوسط والعلوي للرماد البركاني الذي بدأ ينفث في الربع الأخير من عام 2019 .

واستمر التدفق في فبراير الجاري.

وأكد المعهد أن التحذير من البركان، عند المستوى الثاني حاليًا، نظرًا لأن البركان عند مستوى متوسط من الثوران.

وكان البركان الأكثر نشاطًا في الفلبين قد نفث في ديسمبر الماضي رمادا، بعدما ثار مرتين، مما دفع العلماء في الحكومة للتحذير من إمكانية حدوث انفجار مفاجئ وتدفق للحمم البركانية. يشار إلى أن بركان مايون ، الذي يصل طوله 2463 مترًا، ثار آخر مرة في 13يناير العام الماضي، مما اضطر أكثر من 80 ألف مواطن للفرار من منازلهم في ثلاث مدن وست بلدات.

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