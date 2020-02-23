مفاجأة الضمان الاجتماعي لليبيين بمناسبة شهر رمضان

ايوان ليبيا – وكالات:

أصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي، الدكتور إدريس حفيظ المبروك، قرارًا بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين بالصندوق وأصحاب المعاشات لشهرين، وذلك لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال القرار إن على مديري الإدارات المختصة والفروع اتخاذ كافة الإجراءات القاضية بعدم تفعيل خصم أقساط السلف على الموظفين وأصحاب المعاشات عن شهري أبريل ومايو.

وأضاف أن القرار جاء لمساعدة المنتفعين على تحمل متطلبات شهر رمضان من النفقات المالية في ضوء الظروف الضاغطة للحياة اليومية.

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