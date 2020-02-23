حقيقة تخطيط روسيا لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأحد إن بلاده لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» عن تغريدة لبوغدانوف، نشرتها صفحة وزارة الخارجية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها».

ورعت برلين في يناير الماضي مؤتمرا لحل الأزمة الليبية، تعهد المشاركون فيه بالالتزام بوقف إطلاق النار وحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. ​وأضاف الدبلوماسي الروسي: «لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهتز بسبب النزاعات الحادة والتناقضات الخطيرة، والتي تنجم إلى حد كبير عن تصرفات المتدخلين الخارجيين».

وأردف بوغدانوف: «لن أتذكر أحداث (الربيع العربي)، وتفكيك الدولة الليبية، ومحاولات إجراء تجارب جيوسياسية في دول أخرى، بما فيها سورية»، منوها بأن «روسيا كانت دائما تتعامل بحزم وتعلن رفضها هذه الأعمال التي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي».

ويوم الأربعاء الماضي، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «الأطراف المؤثرة في ليبيا إلى تشجيع الأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار». مشيرا إلى أن هذا الحوار «يجب أن يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بموسكو مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

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