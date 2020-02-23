القنصلية الليبية في ميلانو تحذّر الليبيين من كورونا

ايوان ليبيا – وكالات:

دعت القنصلية الليبية في ميلانو الجالية الليبية القاطنة شمال إيطاليا إلى ضرورة توخّي الحيطة والحذر في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد في البلاد.

وشددت القنصلية في بيان لها على الابتعاد عن الأماكن المزدحمة تجنّبا لوجود أي إصابات محتملة بين المتواجدين داخلها.

ونوه البيان بضرورة الإسراع بالتواصل مع الملحق الصحي للقنصلية الليبية في ميلانو في حال ظهور أي أعراض لها علاقة بالفيروس على أحد المواطنين الليبيين المتواجدين هناك.

وبدوره، أكد القنصل الليبي في ميلانو، سالم عبد السلام جموم، حرصهم على استجابة الجالية الليبية في إيطاليا لنداء وتعليمات القنصلية بشأن فيروس كورونا، وتواصلهم معها في حال تسجيل أي إصابة.

يُشار إلى أن بيان القنصلية أورد رقم الملحق الصحي نصرالدين عبدالجليل الزيتوني لتسهيل تواصل المواطنين وهو: (00393272141482).

وكانت إيطاليا قد أعلنت عن ثلاث حالات وفاة حتى الآن من المصابين بفيروس كورونا، كان أولهم مريض من مدينة بادو شمالي إيطاليا ويبلغ من العمر 78 عاماً.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، قوله إنه بصدد الذهاب إلى مقاطعة لومبارديا لأن الوضع مقلق هناك بخصوص فيروس كورونا، حيث تم حتى الآن تسجيل 79 إصابة بعدوى الفيروس داخل إيطاليا لمواطنين إيطاليين.

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