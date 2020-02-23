شاو بعد الانتصار على واتفورد: نفتقد ليالي دوري أبطال أوروبا.. سنقاتل للعودة

مانشستر يونايتد اكتسح واتفورد بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي. ()

وقال شاو: “حققنا ما نريد. هدفنا كان حصد الثلاث نقاط أمام واتفورد ونجحنا في ذلك”.

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة “علينا مواصلة القتال. الأم الأهم الآن هو تقليص الفارق مع تشيلسي صاحب المركز الرابع”.

وتابع “نحن نفتقد ليالي دوري أبطال أوروبا للغاية. معرفون دائما باللعب في مثل تلك البطولات الكبيرة”.

وأكمل حديثه قائلا: “هدفنا واضح وهو المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل”.

وأتم “سنقاتل من أجل العودة لليالي الأبطال”.

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انتصار يونايتد أوصل رصيد الفريق للنقطة 41 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد واتفورد عند 24 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

يونايتد تجاوز توتنام هوتسبير، وشيفيلد يونايتد على جدول الترتيب، ليتمركز خلف تشيلسي بـ3 نقاط.

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