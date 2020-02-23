تقرير: بسبب وباء كورونا.. فحص لاعبي برشلونة بمجرد وصولهم نابولي

شبكة “إي.إس.بي.إن” الأمريكية، ذكرت نقلا عن مصادرها، أن لاعبي برشلونة سيخضعون لفحص وقائي غدا الإثنين.

برشلونة يحل ضيفا على نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سان باولو مساء الثلاثاء.

وأفادت الشبكة الأمريكية أن اللاعبين ستقاس درجة حرارتهم، وأي لاعب تظهر عليه أعراض مرض، سيُنقل إلى المستشفى.

وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم الأحد، تأجيل كل الفعاليات الرياضية في إقليمي لومبارديا، وفينيتو، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبالتالي، تم تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا.

وشهدت إيطاليا وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما أصيب عدد يتجاوز 60 شخصا في لومبارديا وفينيتو.

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

قرار رئاسة الوزراء سيترك أثره على 95 مباراة إجمالا في مختلف درجات كرة القدم في إيطاليا وفقا لشبكة سكاي.

كما أفادت بدورها.

وأوضح التقرير أن تأجيل المباراة أمر مطروح، وإن كان الاتجاه السائد هو خوض اللقاء دون حضور جماهيري.

ومن المتوقع تأجيل مواجهة ميلان أمام جنوى الاسبوع المقبل لنفس الأسباب.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة أمام نابولي

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