دول جوار إيران تُغلق حدودها لمواجهة فيروس “كورونا”

طهران 23 فبراير 2020 (وال)- أعلنت الدول المجاورة لإيران الأحد، اتخاذ حزمة من إجراءات حازمة، لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد عبر أراضيها، وذلك عقب إغلاق الحدود مع البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس خارج الصين.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، فقد أعلنت أفغانستان، باكستان، تركيا، أرمينيا، العراق، الكويت، غلق المعابر الحدودية مع إيران، ووقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.

وأصبحت إيران البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات، بسبب فيروس “كورونا” المستجد خارج الصين بعد وفاة 8 مصابين.

وكانت طهران قد أعلنت اليوم الأحد، وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بفيروس “كورونا”، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة، حال ارتفاع عدد المصابين.

وقال رئيس مجلس بلدية طهران محسن هاشمي: “في الوقت الحالي، ليس مطروحًا موضوع الحجر الصحي في طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة”.

وأضاف هاشمي: “إذا زاد عدد المصابین بفیروس “کورونا”، فسنقوم بذلك (تطبيق الحجر الصحي)”.

ويعني فرض حجر صحي على مدينة طهران، عزلها عن محيطها لاحتواء انتشار الفيروس، أسوة بما حدث في مدينة ووهان الصينية معقل انتشار كورونا.

ولتجنب انتقال الفيروس، أعلنت تركيا إغلاق حدودها البرية “مؤقتًا” مع إيران، وتعليق الرحلات البرية والجوية إلى هناك.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: “قررنا إغلاق حدودنا البرية، إثر تزايد عدد الإصابات في إيران، وتركيا قلقة من الوضع وقررت اتخاذ هذه الإجراءات بعد التشاور مع السلطات الإيرانية”.

وسيتم إغلاق الطرقات والسكك الحديدية الأحد، فيما ستُعلق الرحلات الجوية.

وأوضح قوجة أن هذا يعني “إيقاف الرحلات من إيران إلى تركيا، فيما ستستمر في اتجاه إيران”.

وبدورها، أغلقت باكستان حدودها مع إيران، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول حكومي كبير في محافظة بلوشستان الحدودية مع إيران: “أغلقنا حدودنا مع إيران؛ على خلفية معلومات حول وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في هذا البلد”.

من جانبها، أعلنت أفغانستان هي أيضًا حظر السفر من وإلى إيران.

في المقابل، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان – عبر موقع فيسبوك – إن بلاده أغلقت حدودها مع إيران لأسبوعين، وعلقت حركة النقل الجوي.

في العراق، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمديد بلاده أجل حظر دخول الأجانب القادمين من إيران، وذلك بعد أن حظرت بغداد دخول جميع الأجانب من إيران يوم الخميس لمدة 3 أيام.

وقال عبد المهدي مساء السبت، إن الحظر سيُمدّد دون أن يحدد موعدًا لانتهاء العمل به.

وأما الكويت، فقد علقت الخطوط الجوية الكويتية كل الرحلات لإيران بدءا من الخميس الماضي.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية – عبر حسابها الرسمي على تويتر – أنها “بدأت وستستكمل السبت، تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية، بعد توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن إيران”.

كما أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية، قرارًا بمنع دخول كافة السفن القادمة (بكل أنواعها) من إيران إلى الكويت “حتى إشعار آخر”.

وقالت السعودية يوم الجمعة، إنها أوقفت أيضًا سفر المواطنين والوافدين إلى إيران. (وال- طهران) ر ت

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