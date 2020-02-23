التحالف العربي يُعلن تنفيذ عملية نوعية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن

الرياض 23 فبراير 2020 (وال)- أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الأحد، تنفيذ عملية نوعية ضد مواقع تخزين وتركيب الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار التابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تُسيطر عليها الميليشيات.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي عقيد تركي المالكي – في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”: “نفذت القيادة المشتركة للتحالف هذا اليوم، عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات تخزين وتركيب، وإطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات بدون طيار في العاصمة (صنعاء)”.

وأوضح تركي المالكي : “أن عملية الاستهداف؛ جاءت بعد أن أصبحت العاصمة صنعاء مكانًا لتخزين وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، لمهاجمة المدن والمدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وشملت الأهداف المدمرة مواقع التخزين والتركيب والإطلاق بـ ( فج عطان ومعسكر العمد وجبل النهدين)”.

وأكد عقيد تركي المالكي أن عملية الاستهداف؛ تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة؛ لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

وشدّد عقيد تركي المالكي على أن “القيادة المشتركة للتحالف بقدراتها القتالية، ستتعامل مع التهديد أينما كان، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية التي تقف خلف هذه الهجمات الهمجية”. (وال- الرياض) ر ت.

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