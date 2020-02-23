وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف تنسيق مع تل أبيب بشأن مواجهة فيروس “كورونا”

رام الله 23 فبراير 2020 (وال)- كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة اليوم الأحد، عن وجود تنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الوزيرة – في مؤتمر صحفي – بحسب وكالة الأنباء الفلسطين : “هُناك تنسيق فقط في حالة كورونا؛ لأن الأمراض المعدية معروف عنها أنها عابرة إلى الحدود”، ولم تُسجل أي إصابة في الأراضي الفلسطينية لغاية الآن، حسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزيرة كيلة: “نحن لدينا تنسيق ثنائي مع كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة الأردنية الشقيقة، وأيضًا مع إسرائيل”.

وأوضحت الوزيرة كيلة أن التنسيق “في موضوع كورونا فقط لا غير، وطبعًا لدينا موافقة سياسية على الموضوع”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت مؤخرًا، وقف التنسيق مع إسرائيل في مختلف المجالات بما فيها التنسيق الأمني.

وسادت حالة من التوتر في وزارة الصحة الفلسطينية، عقب الإعلان عن اكتشاف وفد سياحي كوري جنوبي من تسعة أشخاص تجولوا في عدد من المدن الفلسطينية وداخل إسرائيل في الفترة ما بين 8 – 15 فبراير الحالي، وثبت إصابة عدد منهم بهذا الفيروس عند عودتهم إلى كوريا الجنوبية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بصفته وزيرًا للداخلية، قد أعلن إغلاق المطاعم والأماكن التي زارها الوفد الكوري بانتظار فحصها، مؤكدًا خلو الأراضي الفلسطينية لغاية الآن من هذا الفيروس. (وال- رام الله) ر ت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال