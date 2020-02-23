تنظيم القاعدة في اليمن يُعلن زعيمه الجديد

واشنطن 23 فبراير 2020 (وال)- أعلن تنظيم القاعدة في اليمن اليوم الأحد، تنصيب السعودي خالد باطرفي زعيمًا للتنظيم، وذلك بعد تأكيده مقتل قاسم الريمي.

وبحسب وكالة رويترز، فقد جاء تأكيد تنظيم المتطرف مقتل قاسم الريمي، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقتله في عملية عسكرية باليمن.

وقال البيت الأبيض – في بيان – إن الريمي؛ هو نائب لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مضيفًا أن التنظيم تحت قيادته مارس قدرًا هائلا من العنف ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى تنفيذ هجمات عدة ضد الولايات المتحدة.

وخالد باطرفي (45 عامًا)، الملقب بـ “أبو مقداد الكندي”، عضو بارز فيما يُعرف بـ “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، وأشرف على شبكة إعلامية للتنظيم. (وال – واشنطن) ر ت

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