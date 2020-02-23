صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

شهدت المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة الفلسطيني إطلاق صفارات إنذار وفقًا لما نشرته “سكاي نيوز”.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وابلا من الصواريخ أطلق من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وأضافت في تفاصيل نقلتها “روسيا اليوم”، أن الانفجارات التي سمع دويها في قطاع غزة ، ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة.

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن صافرات الإنذار أطلقت في مدينة عسقلان والمناطق المحيطة في قطاع غزة ، بما في ذلك مستوطنات غلاف غزة والمجلس الإقليمي حوف أشكلون، وموقع كيسوفيم، شرقي دير البلح.

وأفادت مصادر بوجود حالة من الهلع بين سكان مستوطنات غلاف غزة. وتأتي هذه التطورات على إثر التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين على حدود القطاع، حيث سقط أحد المواطنين الفلسطينيين قتيلا بنيران القوات الإسرائيلية.

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