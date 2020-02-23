بسبب كورونا.. إسرائيل تحجر على 200 كوري جنوبي في قاعدة عسكرية بالقدس

أفاد موقع واي نت الإخباري ال إسرائيل ي، الأحد، بأن إسرائيل قد تحجر صحيا على 200 سائح من كوريا الجنوبية في قاعدة عسكرية بجنوب القدس، للتأكد من سلامتهم، إثر مخاوف من انتشار فيروس ” كورونا “.

وقال مسئول إسرائيل ي في رده على سؤال بشأن التقرير إن المؤسسة الأمنية “تدرس خيارات لاستضافة وفد سائح ين من كوريا الجنوبية وفقا لتوجيهات وزير الصحة في هذا الصدد”.

ولم تصدر وزارة الصحة أي تعقيب حتى الآن. وقال دبلوماسي بسفارة كوريا الجنوبية إنه ليس لديه معلومات عن تقرير الموقع الإخباري.

وقال وزير الداخلية ال إسرائيل ي إرييه درعي في سياق منفصل اليوم الأحد إنه أمر بإضافة كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة دول آسيوية تحظر إسرائيل السفر منها وإليها، موضحا أن القائمة تضم أيضا الصين وتايلاند.

وقال الوزير لراديو إسرائيل إن الحكومة تبحث عن رحلات طيران بديلة لمجموعة من الكوريين الجنوبيين الذين تقطعت بهم السبل بعد إلغاء رحلة عودتهم الأصلية. وذكر موقع واي نت أن القاعدة المحتمل إقامة الحجر بها تقع في مستوطنة هار جيلو جنوبي القدس. ونظم سكان المستوطنة مظاهرة صغيرة. ورفع أحد المتظاهرين لافتة تقول “اعزلوا كورونا وليس منطقتنا”. وأعلنت إسرائيل ، أمس السبت، حالة الاستنفار القصوى بعد وصول طائرة من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون، ومنعت ركابها (باستثناء من يحمل الجنسية ال إسرائيل ية) من دخول إسرائيل وقامت بإعادتها. وكانت الحكومة ال إسرائيل ية قد أعلنت أن 7 سياح من كوريا الجنوبية زاروا مؤخرا إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، كانوا مصابين بفيروس ” كورونا ” المستجد، ووضعت إثر ذلك، نحو 200 شخص قيد الحجر الصحي المنزلي، لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. جدير بالذكر، أن السلطات ال إسرائيل ية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس ” كورونا ” تم تشخيصها لدى أحد ركاب السفينة اليابانية “دايمند برينسيس” العائدين إلى إسرائيل ، علما أن 11 مواطنا إسرائيل يا كانوا قد خضعوا لحجر صحي لمدة أسبوعين على متن السفينة السياحة، عادوا إلى إسرائيل ، بعد التأكد من أنهم يتمتعون بصحة جيدة، إلا أن الفحوص أظهرت أن أحد الركاب، يحمل الفيروس فعليا.

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