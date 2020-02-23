ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع طالبان حال نجحت المفاوضات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه سيوقع على اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية، حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب في أفغانستان التي استمرت 18 عامًا.

وقال ترامب ، الذي انتقد مرارا استمرار وجود قوات بلاده ب أفغانستان ، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض قبيل مغادرته إلى نيودلهي “إن القوات الأمريكية في أفغانستان منذ 19 سنة، ونرى أن قادة طالبان يريدون التوصل لاتفاق ونحن كذلك”.

وكانت إدارة الرئيس ترمب قد أعلنت في الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع طالبان على خفض الهجمات تمهيدا لاتفاق سلام وتزامنا مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان .

ويرى مراقبون أن الاتفاق يتوقف على ما وصفه المسئولون الأمريكيون بأنه خفض للعنف لمدة أسبوع والساري حاليا.

يذكر أن أكثر من 2400 جندي أمريكي قتلوا وأصيب أكثر من 20 ألفا في أفغانستان منذ غزو الولايات المتحدة لتلك الدولة عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في 2001، كما قدرت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” أن الحرب الأفغانية كلفت دافعي الضرائب الأمريكية نحو 737 مليار دولار. وهناك قرابة 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان ، تتوزع مهامهم بين تدريب قوات الأمن الأفغانية وتنفيذ مهام لمكافحة الإرهاب.

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